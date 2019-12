Słynny dom z teledysku "Last Christmas". Można go wynająć

Utwór "Last Christmas" to jeden z największych świątecznych hitów. Równie dobrze znany jest teledysk stworzony do tej piosenki. Sceny były kręcone w przytulnym alpejskim domu, który znajduje się Szwajcarii.

Choć w środku dom wygląda dziś zupełnie inaczej niż 35 lat temu, z zewnątrz niewiele się zmienił (Youtube.com)

Teledysk do utworu "Last Christmas" muzycy zespołu "Wham!" nakręcili w niewielkim pensjonacie w szwajcarskiej miejscowości Saas-Fee. Zyskała ona na popularności w 1984 r., gdy świąteczny hit znalazł się na listach przebojów w wielu krajach. Dziś kurort jest rajem dla narciarzy. Jest tu ponad 100 km tras narciarskich, snowpark, 20 km zimowych szlaków turystycznych oraz tor saneczkowy.

Oczywiście największą atrakcją jest w Saas-Fee dom, w którym kręcono klip. I choć w środku wygląda zupełnie inaczej niż 35 lat temu, z zewnątrz niewiele się zmienił. Pozostało nawet ogrodzenie, które było w teledysku tłem bitwy na śnieżki.

Okazuje się, że dom można wynająć za ok. 2 tys. euro za tydzień pobytu. Cena wydaje się wysoka, ale jeśli do obiektu przyjedziemy np. w 8 osób, koszt w przeliczeniu na osobę wyniesie 250 euro, czyli ok. 1060 zł.

Źródło: PAP

