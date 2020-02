Śnieg na Pomorzu. "U was też tak jest?"

Niewielkie opady śniegu z deszczem pojawiły się we wtorek rano w Trójmieście, ale dodatnia temperatura sprawiła, że śnieg zanim opadł na ziemię, natychmiast topniał. Ci, którzy mieszkają za miastem mieli więcej szczęścia. Tam padało dość intensywnie i wciąż jest naprawdę biało.

"U was też tak jest?" - napisała Malwina z Kamienia nad jeziorem Brzeżonko, który leży ok. 20 km od Gdańska. Do wiadomości dołączyła kilka zdjęć zaśnieżonej okolicy.