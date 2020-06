Sopot. Co warto zobaczyć nad morzem?

Sopot to jedno z najchętniej odwiedzanych w Polsce miast. Turystów przyciąga morze, sławne molo, zawsze tłumny Monciak i oczywiście sopockie kluby. W tym roku, gdy większość z nas nie planuje wyjazdów zagranicznych, słynny kurort może przeżywać prawdziwe oblężenie. Jeśli jednak zejdziemy z utartych szlaków, mamy szansę na odrobinę prywatności i odkrycie naprawdę ciekawych miejsc.

Sopot - największe atrakcje Zanim zagłębimy się w mniej znanych zakątkach miasta, trzeba choć rzucić okiem, na te najsławniejsze. Trudno zresztą je ominąć. Popularny Monciak, czyli ulica Bohaterów Monte Cassino, ciągnie się środkiem miasta, przecinając je od głównej arterii Trójmiasta do morza.

Chcąc nie chcąc na pewno więc na niego trafimy. A jeśli nie skręcimy, w którąś z bocznych uliczek, tylko pójdziemy prosto w stronę plaży, wyjdziemy na najdłuższe, liczące przeszło pół kilometra, drewniane molo w Europie. Te dwa miejsca to prawdziwe must see w Sopocie.

Wybierając popularny szlak, warto jednak uważnie się rozglądać, bo i tutaj możemy odkryć kilka niezwykłych miejsc.

Spacer Monciakiem Sporo emocji budzi Krzywy Domek, czyli centrum handlowe o przedziwnej architekturze. Jak to z takimi "dziwami" bywa - jednych ta budowla zachwyca, innych wprost przeciwnie.

Z tego miejsca, warto odbić dosłownie kilkanaście metrów w bok, w ulicę Bema. Znajduje się tu chyba najciekawszy pomnik w mieście - rybak, balansujący na rozpiętej wysoko nad ulicą linie.

Ciekawe i bardzo znane atrakcje znajdziemy też bliżej mola. To m.in. latarnia morska, legendarny Grand Hotel czy Zakład Balneologiczny. Zaglądają do niego nie tylko pragnący poprawić swoje zdrowie kuracjusze, ale też miłośnicy historii i architektury, których bardziej niż oferowane zabiegi interesuje stylowy budynek lecznicy, od 1982 r. oficjalnie wpisany na listę chronionych zabytków Sopotu.

Atrakcje Sopotu - Opera Leśna Mieszkańcy Trójmiasta znają tę scenę doskonale. Podobnie jak miłośnicy muzyki, którzy przyjeżdżali na sopockie festiwale lub chociaż oglądali je w telewizji. Z pewnością nie jest to więc mało znana czy nieodkryta perła Sopotu. Jednak sopocki teatr leśny - poza festiwalami i koncertami - nie jest miejscem obleganym przez turystów. A warto go odwiedzić nawet wtedy, gdy scena jest pusta. Pięknie usytuowany, klimatyczny amfiteatr to doskonały cel spacerów po sopockim lesie.

Warto też śledzić na bieżąco organizowane w nim wydarzenia. Władze miasta zapowiedziały bowiem, że ze względu na ograniczenia pandemiczne, planują intensywniej wykorzystać tą przestrzeń, udostępniając ją na rozmaite imprezy, bo w plenerowym teatrze znacznie łatwiej o zachowanie dystansu społecznego.

Zabytkowy Sopot Architektura to jedna z największych atrakcji Sopotu. Wystarczy wyjść na krótki spacer, by nacieszyć oczy pięknymi, starymi kamienicami. Wśród wielu wspaniałych budynków, jest jednak kilka absolutnie wyjątkowych.

Kto oglądał film "Medium", z pewnością pamięta niezwykły dom, w którym rozgrywają się najważniejsze filmowe wydarzenia. Żeby zobaczyć ten budynek na własne oczy wystarczy przejść się klimatyczną ulicą Obrońców Westreplatte.

Wśród wielu starych, otoczonych pięknymi ogrodami domów, stoi zbudowana pod koniec XIX w. Willa Bergera. Budynek jest częściowo zniszczony, ale to tylko dodaje mu tajemniczego uroku. Patrząc na stare mury łatwo jest uwierzyć, że przerażająca historia opowiedziana przez "Medium" faktycznie się tam wydarzyła. Zresztą wielu mieszkańców utrzymuje, że Willa Bergera rzeczywiście jest nawiedzona…

Znacznie lepszą sławą cieszy się Dworek Sierakowskich. W przeciwieństwie do mrocznej willi, ten dom to kwintesencja sielskości. Dziś tym uroczym dworku, który z całą pewnością stał w tym miejscu już trzy wieki temu, rezyduje Towarzystwo Przyjaciół Sopotu, a w bocznym skrzydle działa kawiarnia artystyczna Młody Bayron. Wycieczka do Dworu Sierakowskich jest więc nie tylko okazją do obejrzenia pięknego miejsca, ale też wypicia herbaty w klimatycznych wnętrzach i spotkania ciekawych ludzi - ludzi, którzy o Sopocie, jego historii i ciekawych miejscach mają do powiedzenia bardzo dużo.

