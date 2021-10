Sopot. Największa atrakcja miasta przyciąga tłumy

"Decyzja ta nie była łatwa. Czas, w którym została podjęta był trudny. Był to środek pandemii, kiedy zamarł cały ruch turystyczny i uśpiona była branża gastronomiczna. Wiedzieliśmy, że przedsiębiorcy prowadzący na molo działalność będą potrzebowali naszego wsparcia. Po roku mogę powiedzieć, że dzięki wysiłkom pracowników sopockiego magistratu i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji był to dobry ruch" - powiedziała Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydent miasta podczas konferencji prasowej we wtorek 19 października.