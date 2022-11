Sopot poza sezonem. Nie tylko molo i Monciak

Latarnia morska w Sopocie

Na miłośników zwiedzania i podziwiania świata z wysokości czeka latarnia morska. To dość nietypowy obiekt, bo w rzeczywistości jest on kominem, z którym wiąże się ciekawa historia. Powstały na początku XX wieku zakład balneologiczny potrzebował kotłowni. Projektanci głowili się więc, jak skonstruować komin, by nie szpecił pięknej okolicy. Trzeba przyznać, że to im się udało.