Sopot. W mieście powstanie kino samochodowe

Wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim zapowiedziała we wtorek, że miasto w 2020 r. postawi na bezpieczny wypoczynek i dostosuje jego formę tak, aby spełnić wymogi rządu i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz gościom. Nie brzmi zachęcająco? A jednak. Wiele z propozycji opiera się na bezpłatnym udostępnieniu przedsiębiorcom terenów miejskich.

Wszystko po to, by mogli świadczyć swe usługi mieszkańcom i turystom, przestrzegając jednocześnie wszystkich obostrzeń wynikających z pandemii. Wśród najciekawszych pomysłów są m.in. eventy na Stadionie Leśnym i w Operze Leśnej, eko slow food piknik na terenie Hipodromu i kino samochodowe na parkingu pod Ergo Areną. Zwłaszcza ta ostatnia propozycja wygląda zachęcająco. Co więcej wizytówka Ameryki lat 50. i 60. zyskuje już na popularności w innych dotkniętych koronawirusem krajach.