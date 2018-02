Specjalny pas, który zabezpieczy twój bagaż przed kradzieżą. Wystarczy 25 zł

Każdego dnia tysiące osób na całym świecie padają ofiarami kieszonkowców. Czasami wystarczy chwila nieuwagi, moment, kiedy stracimy bagaż z oczu, by majątek wart setki złotych przepadł na zawsze. Często to jednak mamy możliwość uchronić się przed złodziejami. Wystarczy tylko dobrze się zabezpieczyć.

Najprostsze zabezpieczenia tego typu kosztują zaledwie 25 zł (iStock.com)

Mówi się, że okazja czyni złodzieja. Warto uchronić się przed kradzieżą kupując m.in. specjalny pas zabezpieczający bagaż. Jest to niewielki wydatek, który sprawi, że nie zostaniesz ofiarą pierwszego lepszego kieszonkowca. Najprostsze zabezpieczenia tego typu kosztują zaledwie 25 zł. Kłódki można dobierać ze względu na cenę lub kolor. Takie urządzenie nie tylko utrudni dostęp do wnętrza twojej torby lub plecaka, ale także sprawi, że załadowane po brzegi nie stracą swojej formy podczas transportu. Podczas transportu do luku bagażowego mogą przecież obić się o inny pakunek, a twój długo pakowany inwentarz wysypie się i pogubi.

Do kradzieży nie dochodzi jedynie w drodze na lotnisko. Wiele osób pada ofiarą złodziei w zatłoczonych autobusach, przepełnionych pociągach, czy ciasnym metrze. Na szczególną uwagę zasługują jednak same lotniska, bo to właśnie tam dochodzi do olbrzymiej liczby kradzieży kieszonkowych.

Kradzieże zdarzają się bardzo często i nie jest to żadna nowość. Walizki są otwierane przez służby celne, ale także przez samych bagażowych. Często ciężko stwierdzić, czy coś rzeczywiście zginęło przez bałagan w naszych rzeczach. Giną kosmetyki, ubrania, jedzenie czy nierozważnie pozostawiony sprzęt elektroniczny.