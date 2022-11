Jemaa el-Fna. Ten plac budzi się do życia, kiedy zapada zmrok

Jeema el-Fna - skąd wzięła się nazwa najpopularniejszego placu Marrakeszu?

Etymologia nazwy serca Marrakeszu staje się tematem wielu dyskusji, a nawet doprowadza do sporów, bowiem nie ma jednoznacznego sprecyzowania jej znaczenia. W języku arabskim "jemaa" oznacza "kongregację" lub "meczet", to może odnosić się do zniszczonego wiele lat temu sakralnego budynku na tym terenie. "Fna" oznacza "śmierć/wyginięcie" lub "dziedziniec, otwartą przestrzeń przed budynkiem". To tłumaczenie wydaje się więc proste i zrozumiałe.