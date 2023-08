Spływ kajakowy Krutynią. Jedna z ciekawszych atrakcji na Mazurach

Turyści za najciekawszą uznają trasę na odcinku Cierzpięty-Rosocha. Liczy on sobie 14 km, a na jego pokonanie w całości należy zarezerwować sobie ok. 4-5 godzin. Trasa rozpoczyna się na Jeziorze Mokrym, biegnie przez zaciszne tereny rezerwatu Krutynia oraz przez 1,5 metrową śluzę, która oddziela od siebie wody jeziora Mokrego od Krutyńskiego. To właśnie po jej przekroczeniu wkraczamy do najpiękniejszego zakątka na całym szlaku. Na turystów w pełnej krasie czekają tu kwitnące lilie, łabędzie, a także gęste szuwary, w których kryją się ryby i zwierzęta wodne.