Sprawdź atrakcje dostępne dla niepełnosprawnych we Wrocławiu, Katowicach i Poznaniu!

Dla fanów sportu Wrocław ma do zaoferowania stadion — Tarczyński Arena. To miejsce już od samych bram, czyli sześciu dostosowanych wejść pokazuje, że jest doskonale przystosowane również dla osób niepełnosprawnych. W jaki sposób? Trybuny wyposażone zostały w 102 stanowiska dla osób poruszających się na wózku, do których prowadzi komunikacja pozioma z dostępem do wind i toalet. Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajdują się pod platformą otaczającą stadion, w bezpośrednim sąsiedztwie węzłów sanitarnych i komunikacyjnych. Jest ich aż 42. To ogromne ułatwienie dla osób niepełnosprawnych. Na terenie obiektu odbywają się nie tylko mecze, ale również liczne wydarzenia artystyczne, w których udział może wziąć każdy, bez względu na swoje ograniczenia.