Starożytne miasta maleńkiego państwa na Bałkanach

Namiastkę tych czasów i tamtych historii możemy poczuć, zwiedzając Stari Bar – zabytkowe ruiny miasta oddalonego od Nowego Baru o ok. 5 km. To naprawdę wyjątkowe miejsce. Choć bardzo ucierpiało podczas wielkiego trzęsienia ziemi, które nawiedziło Bałkany w 1979 roku, do dziś zachowały się wyjątkowe zabytki, których styl architektoniczny, położenie oraz klimat są niepowtarzalne.