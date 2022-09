Europejski raj dla bogaczy. Już nie Portofino czy Montecarlo

Bez wątpienia była to jedna z najlepszych inwestycji turystycznych na czarnogórskim wybrzeżu. Dziś, kiedy oddane do użytku zostały kolejne części zaprojektowanej na nowo dzielnicy, Porto Montenegro jest doskonałym przykładem tego, jak stare, postkomunistyczne tereny przemysłowe można zamienić w luksus urządzony we wspaniałym, śródziemnomorskim stylu.