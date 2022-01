Stewardesa zwolniona za filmy na TikToku. "To nie tak, że coś ukrywałam"

"Moja linia lotnicza była świadoma, że prowadzę aktywne konto w mediach społecznościowych. Nawet skomentowała mój film w sierpniu, więc to nie tak, że coś ukrywałem" - tłumaczy Arina. - "Ale nagle w grudniu stało się to problemem. Mam kłopoty za każdy film, w którym pojawiłam się w moim mundurze, co rozumiem – każda linia lotnicza ma swoje własne zasady".