Strzelali fajerwerkami tuż obok fokarium. "Gdy zwróciliśmy uwagę, to się zaczęło"

Z minuty na minutę atmosfera się zagęszczała. Wspomniany mężczyzna miał powiedzieć do pary z Gdańska, że "nie są stąd, g**no wiedzą i mają spier**lać". Jak dodał, mieszkańcy cały rok robią dużo dobrego dla Helu i jak raz sobie "postrzelają", to fokom nic się nie stanie. Chwilę później do dyskusji włączyła się młoda kobieta, która obraziła Natalię słownie. Po tym, jak Michał zwrócił jej uwagę, ta uderzyła oboje w twarz.