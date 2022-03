Wolontariusze pomagają fokom. Jak można do nich dołączyć?

Kto może być wolontariuszem w fokarium?

Osoby chcące przystąpić do wolontariatu muszą być pełnoletnie. - Należy mieć też pozytywne nastawienie do ludzi, dużo cierpliwości i chęci do pracy - dodaje Marta Próchniak. - Do innych obowiązków – poza obsługą ruchu turystycznego – należą: przygotowywanie pokarmu i asystowanie podczas karmienia fok, dbanie o czystość basenów i pomieszczeń hodowlanych. Nagrodą - po często żmudnej pracy - jest bezpośredni kontakt z fokami podczas treningów.