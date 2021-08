SUP podbija serca Polaków. "Stoję, nic nie robię, a wszyscy się zachwycają"

SUP to sport i forma rekreacji, który może zapewnić wiele wrażeń zarówno ekstremalnych jak i tych bardziej spokojnych. Wywodzi się z Hawajów, do polski trafił stosunkowo niedawno, ale w tym roku bardzo zyskuje na popularności. Co ważne, by go uprawiać, nie trzeba być wysportowanym. Wystarczą chęci i odrobina siły.