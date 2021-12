Słonie w szopce, wyprawa na wulkan i strzelanie z broni. Tak wyglądają święta w Ameryce Łacińskiej

Ameryka Środkowa to wiele państw, wiele różnych kultur i tradycji. Mówiąc ogólnie, mieszkańcy tego regionu, to w większości ludzie bardzo religijni. Na każdym kroku widać, jak ważne są dla nich święta Bożego Narodzenia. Od początku mamy wrażenie, że wszystkie te dekoracje świąteczne, szopki, choinki i inne ozdoby zostały przygotowane z zamiłowania do rodzinnych tradycji, a nie po to, by turyści mogli poczuć świąteczny klimat, tak jak to miało miejsce, gdy byliśmy kilka lat temu w Egipcie.