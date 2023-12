Świetna wiadomość dla narciarzy. Jedna z najlepszych tras w Polsce otwarta

Po zakończeniu robót w Kuźnicach, władze Zakopanego planują otworzyć nową linię komunikacji miejskiej na ten plac. Do tego czasu narciarze i turyści chcący dostać się do stacji kolejki na Kasprowy Wierch, mogą dojechać komunikacją zbiorową tylko do przystanku zlokalizowanego ok. 1 km poniżej Kuźnic, czyli u zbiegu ulic Przewodników Tatrzańskich i Karłowicza. Ostatni odcinek trzeba pokonać pieszo.