Gdzie można już jeździć na nartach? Ruszają polskie ośrodki

Ośrodek Bania Ski znajduje się Białce Tatrzańskiej. - Otwieramy się w sobotę 2 grudnia o godz. 9:00. W weekend będzie można szusować do godz. 20:00, a w tygodniu do 18:00. Pogoda od kilku dni jest tak sprzyjająca, że warunki na pewno będą świetne - mówi Tomasz Rzadkosz, dyrektor ds. marketingu w Bania Thermal & Ski. - Narciarzy zapraszamy też do nowego obiektu pod stokiem - Karcmy Bania. Jest to restauracja w stylu alpejskim, przyklejona do stoku. Czegoś takiego jeszcze w regionie nie ma. Będzie można do niej wejść w butach narciarskich.