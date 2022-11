Święto Dziękczynienia coraz bliżej. Biden wypełnił swój obowiązek

24 listopada zbliża się wielkimi krokami, dlatego całe USA żyje już przygotowaniami do długo wyczekiwanego Święta Dziękczynienia. Amerykanie bardzo często biorą wolny piątek, po święcie, aby przedłużyć ucztowanie o kolejne trzy dni. Wtedy mają możliwość spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. Co ciekawe, to właśnie pierwszy piątek po Święcie Dziękczynienia nazywany jest Black Friday. Ten dzień został zapożyczony przez Europejczyków i zadomowił się nawet w Polsce.