Święto Dziękczynienia w USA. Rzut płonącym indykiem i indycze kręgle

Wzrośnie za to liczba osób, które ruszą się z domu. W tym roku wyjazd na Święto Dziękczynienia planują 54 mln Amerykanów, czyli 4,8 proc. więcej niż w czasie, kiedy pandemia zmusiła wszystkich do siedzenia wśród własnych czterech ścian. Oszczędność na wystawnym obiedzie pewnie rozpłynie się w czasie poświątecznych zakupów, z których słynie Black Friday - piątek tuż po Święcie Dziękczynienia. Zgodnie z zasadą kupowania do upadłego (shop till you drop), przeciętny Amerykanin wyda na tegorocznych wyprzedażach 400 dolarów (ok. 1,7 tys. zł).