Świętokrzyskie. Niezwykłe odkrycie w Dębianach

Nowo odkryte założenia naukowcy określają jako megksylony. Usypywano je z ziemi w kształcie wydłużonego trapezu. W przeciwieństwie do znanych np. z Kujaw grobowców megalitycznych ich ściany obstawiano nie głazami, ale słupami wykonanymi z drewna.

Dębiany - archeolodzy odkryli cmentarzysko

"Ich dłuższe ściany wzmocnione były drewnianymi palisadami, natomiast krótkie ściany wschodnie zawierały wejście do swego rodzaju kaplicy grobowej – przedsionka" - opowiada w rozmowie z PAP archeolog Marcin M. Przybyła. Jak dodaje badacz, granice każdego z grobowców wyznaczała palisada - do dziś zachowały się tylko dołki posłupowe. Z kolei tuż za niektórymi z nich znajdowały się podłużne rowy. Jest to pozostałość po pozyskiwaniu ziemi na budowę nasypów grobowców.