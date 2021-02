Australia. Owca z nietypową "nadwagą". Miała na sobie 35 kg zbędnej sierści

Baarack żył samotnie w lesie. "Kiedyś miał właściciela"

Zwierzę było niedożywione i z trudem się poruszało. Jednak miało na sobie kilkadziesiąt kilogramów zbędnej sierści. Dlatego gdy znaleziono je w lesie, w pobliżu miasta Lancefield ok. 60 km na północ od Melbourne, przypominało przerośniętą owcę.

- Wszystko wskazuje na to, że Baarack miał kiedyś właściciela - powiedział Kyle Behrend z organizacji Edgar's Mission Farm Sanctuary. - Kiedyś miał kolczyk, ale wygląda na to, że został on wyrwany przez grubą, zbitą sierść wokół jego twarzy - dodał.