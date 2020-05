Sydney spowiła gęsta mgła. Przykryła niemal całe miasto

Australijska metropolia na kilka godzin zamieniła się w "miasto duchów". Sydney Harbour Bridge czy słynny most nad zatoką Port Jackson całkowicie zatopiły się we mgle. Udostępnione w sieci wideo dobrze pokazuje, jaką siłę przybrało to zjawisko atmosferyczne.

Mgła powstaje w wyniku skraplania się pary wodnej w atmosferze (Getty Images)