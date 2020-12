Sylwester odwołany. Nie tylko w Polsce. Nowy Rok powitamy wirtualnie

Sylwester na Times Square odwołany po raz pierwszy od 114 lat

To najsłynniejsza impreza sylwestrowa na świecie. Co roku na Times Square około 2 milionów ludzi odlicza sekundy do nadejścia Nowego Roku. Większość z nas wielokrotnie widziało słynną spadającą kulę w amerykańskich filmach i serialach, marząc po cichu, by kiedyś spędzić sylwestra w Nowym Jorku.

Cicha noc pod Bramą Brandenburską

W Paryżu niezwykły koncert

Część utworów na 45-minutowy koncert „Welcome to the other side” muzyk skomponował specjalnie na powitanie 2021 roku. Występ rozpocznie się o godz. 23.25 i będzie transmitowany przez Internet i telewizję.

Londyn bez sylwestra… i metra

W stolicy Anglii nie tylko zabraknie tradycyjnych fajerwerków nad Tamizą, zamknięte zostanie także londyńskie metro. Wszystko po to, by zniechęcić mieszkańców miasta do spotykania się w przestrzeni publicznej. Władze miasta za wszelką cenę chcą zatrzymać ludzi w domach. Już we wrześniu, kiedy sytuacja pandemiczna w Londynie była znacznie lepsza niż teraz, burmistrza zapowiadał, że w centrum nie będzie żadnych zabaw ani wydarzeń kulturalnych, które mogłyby kusić mieszkańców do wyjścia na ulice. Nieczynne metro realnie utrudni mieszkańcom nocny powrót do domu. Ma to być kolejny sposób na zniechęcenie Londyńczyków do tradycyjnego świętowania nadejścia Nowego Roku. Włodarze zachęcają, by, zamiast ryzykować zarażenie podczas spotkań ze znajomymi, zostać w domu i obejrzeć sylwestrowy program w telewizji.