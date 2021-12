Sylwester w Zakopanem. Zmiany w organizacji ruchu i dodatkowe pociągi

Sylwester w Zakopanem to jedno z tych wydarzeń, o którym w najbliższych dniach będzie nieustannie głośno. Tłumy turystów zjadą do stolicy Tatr, by bawić się na mniejszych lub większych imprezach. Wielu za cel obrało też "Sylwestra marzeń" organizowanego przez TVP. W mieście szykują się utrudnienia w ruchu, zarówno na drogach dojazdowych, jaki i w samym centrum.