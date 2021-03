Szał na zachodniopomorskie. "Polacy nie wpadli w panikę"

Pomorskie zamknięte? Co z tego! Turyści już znaleźli alternatywę i masowo rezerwują noclegi w województwie zachodniopomorskim. - W ostatnich dniach turyści częściej wysyłali zapytania o wolne terminy do obiektów noclegowych, które znajdowały się w tym regionie. Zyskały między innymi Kołobrzeg oraz Pobierowo - mówi Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl.

Pod koniec ubiegłego tygodnia minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że województwo pomorskie podzieli los Warmii i Mazur i od 13 marca zamknięte będą tam m.in. hotele. Ale jak wynika z danych portalu Nocowanie.pl, turyści, którzy planowali urlop w marcu czy w kwietniu na Półwyspie Helskim lub nad Zatoką Gdańską, szybko znaleźli alternatywę. Wybór padł na woj. zachodniopomorskie.

- W ostatnich tygodniach widać było duże zainteresowanie wypoczynkiem w pomorskim. Szczególną popularnością cieszyły się miejscowości na Półwyspie Helskim, gdzie już w lutym trudno było znaleźć nocleg na wakacje - mówi w rozmowie z WP Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl. - Z naszych danych wynika, że dwa z najchętniej wybieranych wakacyjnych kurortów znajdowały się właśnie tam – to Jastarnia oraz Władysławowo.

Miciuła przyznaje, że po konferencji rządu preferencje użytkowników portalu natychmiast zaczęły się zmieniać. - W weekend turyści większą uwagę zwrócili na miejscowości z województwa zachodniopomorskiego - dodaje.

Fot. Nocowanie.pl

Najchętniej wybierane kurorty w zachodniopomorskim

Do tej pory miejscowości z tej części wybrzeża wymieniane były jako spokojne lokalizacje, idealne na wakacje z daleka od tłumów. Jednak w obecnej sytuacji turyści zwrócili na nie baczniejszą uwagę i w najbliższych tygodniach można spodziewać się tam tłumów.

- Widzimy wzrost zainteresowania województwem zachodniopomorskim. W ostatnich dniach turyści częściej wysyłali zapytania o wolne terminy do obiektów noclegowych, które znajdowały się w tym regionie - mówi Kamila Miciuła. - Wcześniej koncentrowali się przede wszystkim na Władysławowie, Łebie czy Jastarni. Teraz zyskał między innymi Kołobrzeg oraz Pobierowo.

Sarbinowo - hit wakacji w zachodniopomorskim?

Z danych portalu wynika, że największe zainteresowanie turystów dotyczy jednak Sarbinowa. To nieduże letnisko, położone kilka kilometrów do Mielna, w tym roku może przeżyć najazd wczasowiczów. Największą zaletą tej lokalizacji jest plaża z czystym, złocistym piaskiem. W sąsiedztwie znajdują się Gąski z latarnią morską, a także mini zoo i stadnina koni. To miejscowość, która jest idealna dla rodzin.

Getty Images Zachód słońca w Sarbinowie Źródło: Getty Images

Sarbinowo to typowe letnisko z bogatą bazą noclegową. Dominują tu domki, które położone są niedaleko plaży - jeśli nie w jej bezpośrednim sąsiedztwie, to na pewno w zasięgu krótkiego spaceru. Jest to kolejny atut, który przemawia za tym miejscem. Na wiosenne miesiące pojawia się sporo rezerwacji, ale najwięcej osób chce przyjechać tu w pierwszej połowie sierpnia i na koniec lipca.

Turyści liczą na wakacje nad morzem

Jak dodaje ekspertka, chociaż w ostatnich dniach miejscowości w województwie zachodniopomorskim zyskały na zainteresowaniu, nie widać by turyści mocno przeorganizowali swoje urlopowe plany związane z wypoczynkiem w miejscowościach na północy Polski.

- Cieszy nas, że turyści nie wpadli w panikę i ze swojej listy zainteresowań nie wykluczyli województwa pomorskiego. Nadal wysyłają zapytania o terminy wakacyjne, co świadczy o tym, że zachowują pozytywne nastawienie - mówi Kamila Miciuła. - Polacy liczą na to, że do lata sytuację uda się opanować, co zresztą potwierdzają wypowiedzi przedstawicieli rządu. Tegoroczne wakacje można określić jako najbardziej wyczekiwane w historii.

