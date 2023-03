Wysyp rezerwacji na długi majowy weekend. Tam będą tłumy

Co ciekawe, do pokrycia kosztów wyjazdu wciąż można wykorzystać bon turystyczny, ale trzeba pamiętać, że na jego pobranie zostało jeszcze tylko kilka dni. – Chociaż termin pobrania bonu upływa 31 marca, to wyjazd z jego wykorzystaniem nie musi się odbyć już teraz. Bonem można opłacić zaliczkę na zaplanowany późniejszy wypoczynek, na majówkę czy na wakacje – przypomina Tomasz Zaniewski, wiceprezes spółek Nocowanie.pl i Noclegi.pl.