Wiosenny hit w polskich biurach podróży. "To bestseller"

To absolutnie ukochany kierunek Polaków na wczasy poza sezonem, jeśli chcą się przede wszystkim wygrzać i naładować akumulatory. Nigdzie pogoda nie jest tak pewna, oferta all inclusive tak urozmaicona, a ceny w stosunku do jakości tak kuszące. Ale Egipt to nie tylko plaże. Wiosna to świetny moment na wyjątkową atrakcję, jaką jest rejs po Nilu.