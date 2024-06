Szaleństwo w polskich miastach. "Ceny nawet trzykrotnie wyższe"

Idąc na czerwcowy koncert Dawida na Polsat Plus Arenie mam świadomość, że różnić się będzie znacznie od tego w filharmonii, na którym byłam kilka lat wcześniej, gdy jeszcze nie zapełniał stadionów. Rozmiary tego wydarzenia docierają jednak do mnie dopiero, gdy ledwo wsiadam do wypełnionego po brzegi pociągu specjalnego, a potem w morzu ludzi toczymy się do wejścia. Istne szaleństwo.