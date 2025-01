Szaleństwo w Wieżycy. "Co setny telefon miałem czas odebrać"

Na dłuższą rozmowę nie miał czasu i wcale to nie dziwi. - Tu jest prawdziwe szaleństwo. Tłumy ludzi, a telefon dzwoni bez przerwy od chwili, gdy zaczął padać śnieg. Może co setny mam czas odebrać - mówił w niedzielę (5 stycznia) wieczorem, pierwszego dnia otwarcia stoków Ireneusz Koszałka.

- W kolejce do wypożyczalni stałam równo godzinę, ale rok temu też tak było. Po skipassy następna kolejka ciągnąca się jak wąż. Trzeba swoje odstać, jak chce się korzystać ze śniegu, póki jest - mówi pani Kasia, która na narty przyjechała z Gdańska. - Ludzie marudzą, że tłumy, ale jak im się nie podoba, to niech wracają do domu.

Według grafiku na tydzień od 7 stycznia wynika, że wyciągi A, B i C będą działały od godz. 9 do 22, a Strefa Małego Narciarza z wyciągiem H od godz. 9 do 20. Przed wyjazdem do Wieżycy warto się jednak upewnić, czy nic się nie zmieniło. A jeśli nie jesteśmy pewni warunków, możemy obejrzeć sytuacją na górce online, za pośrednictwem umieszczonych na stoku kamer transmitujących obraz na żywo.