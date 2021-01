Szampan "dla ludu" od towarzysza Stalina. Co wspólnego miał radziecki dyktator z winem musującym?

Towarzysz Stalin jest zaangażowany w budowę socjalizmu w naszej ojczyźnie. Zajmuje się całą gospodarką krajową, nie zapominając przy tym o sprawach błahych, bo każda drobnostka ma znaczenie. Towarzysz Stalin powiedział, ze obecnie przodownicy pracy, robotnicy oraz inżynierowie mają wysokie pensje. A gdyby tak zechcieli napić się szampana, czy mogą go kupić? Szampan to oznaka dobrobytu i finansowej stabilności.

W 1937 roku Zakład Wyrobów Spirytusowych w Rostowie nad Donem rozpoczął wytwarzanie szampana. Wybór lokalizacji był podyktowany tym, że niedaleko – bo na Kaukazie – znajdowały się liczne winnice, gdzie hodowano najlepsze gatunki winogron. Początkowo moc produkcyjna rostowskich zakładów wynosiła 500 tys. butelek rocznie. Pod koniec istnienia Związku Radzieckiego ten wskaźnik wzrósł do 24 milionów. Co ciekawe, od wielu dekad pracują tam same kobiety. A to dlatego, że mężczyźni zbyt często pozwalali sobie na "degustację", więc zostali zwolnieni.