Szef pod specjalnym nadzorem. Firma nie pozwala mu latać samolotami pasażerskimi

Niejeden chciałaby posiadać wynagrodzenie w wysokość kilkudziesięciu milionów złotych rocznie i mieć ogromną pozycję w ogólnoświatowej firmie. Jednak posiadanie funkcji dyrektora generalnego nie oznacza, że można decydować o wszystkim.

Z pewnością będzie to kosztować firmę majątek. Od początku stycznia 2018 r. amerykański gigant produkujący elektronikę wydał w celu zwiększenia bezpieczeństwa szefa ponad 224 tys. dolarów, czyli ok. 777 tys. zł. W ciągu następnych 12 miesięcy suma ta może się powiększyć do kilkudziesięciu milionów dolarów i przekroczyć wartość rocznego wynagrodzenia Tima Cooka. Jego zarobek wyniósł w 2017 r. 12,825 mln dol., czyli ok. 44,5 mln zł.