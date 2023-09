Wyjątkowe odkrycie naukowców. Co kryła świątynia boga Amona w zatopionym mieście?

Archeologia podwodna to bardzo intensywnie rozwijająca się dziedzina nauki. Nowoczesny sprzęt pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc i odkrycie bezcennych śladów przeszłości. Taki właśnie skarb znaleźli ostatnio badacze z Europejskiego Instytutu Archeologii Podwodnej (IEASM). W zatopionej u wybrzeży Morza Śródziemnego świątyni egipskiego boga Amona odkryli bardzo cenne przedmioty należące do skarbca.