Szkodzimy ptakom, przekonani, że im pomagamy. "Wiele osób robi to bezmyślnie"

Brak jedzenia i wysokie mrozy sprawiają, że ptaki nie mają co jeść. Niestety, chcąc pomóc, nieświadomie możemy im jeszcze bardziej zaszkodzić. - Trafiają do nas zdjęcia, jak np. ktoś wysypał na plaży sałatkę wigilijną - mówi nam Maja Stawiska z Pomorskiego Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom "Ostoja".

Wysokie mrozy i intensywne opady śniegu były w ostatnich tygodniach sporym zaskoczeniem nie tylko dla ludzi, ale i zwierząt. Szczególnie dla ptaków, które przed laty na zimę migrowały w cieplejsze rejony. Niestety, łagodny klimat i pogoda w ostatnich latach wprawiają ptaki w dezorientację. Utrzymujące się długo ciepłe dni sprawiają, że ptaki nie podejmują zimowej wędrówki.

Takie zwierzęta w sytuacji nagłego pojawienia się zimy mają problem z pozyskaniem pożywienia. Np. bociany stołują się na polach, więc jeśli są one przykryte śniegiem, ptaki nie mają bazy pokarmowej. W podobnej sytuacji znajdują się również czaple, które także powinny odlecieć do Afryki i z powodu zamarzniętej tafli wody nie mają jak pozyskać ryb. W cieplejsze miejsca np. na południu Polski migrowały także Łabędzie, z którymi ośrodki rehabilitacji mają teraz największy problem

- W ostatnim czasie trafia do nas bardzo dużo poszkodowanych ptaków wodnych. Przez ostatnie dwa tygodnie przyjeżdża do nas od 2 do nawet 4 łabędzi dziennie. Niektóre są w bardzo złym stanie: wychudzone, odwodnione, przemarznięte i z biegunkami - mówi w rozmowie z WP Maja Stawiska z Pomorskiego Ośrodka Pomocy Dzikim Zwierzętom "Ostoja".

Ptaki wodne - turyści i mieszkańcy nieumiejętnie je karmią

Warto zauważyć, że ptaki wodne zrezygnowały z zimowych wędrówek, ponieważ zrobiły się po prostu wygodne. Nie czują potrzeby, aby lecieć gdzieś w poszukiwaniu pożywienia, skoro mieszkańcy czy turyści, np. przy plaży na molo w Sopocie stale je karmią. Niestety, często robią to bezmyślnie. Zwierzęta tracą z tego powodu zdrowie, a czasem nawet i życie.

- Broń Boże karmić ptaki jakimkolwiek jedzeniem, które jest przetworzone. Nie dawajmy im produktów, które przeznaczone jest dla ludzi bądź innych zwierząt. Nie chodzi tylko o chleb, bo trafiają do nas także zdjęcia, jak np. ktoś wysypał na plaży sałatkę wigilijną - mówi nam Maja Stawiska.

- Jeśli już chcemy dokarmiać ptaki, róbmy to z głową. Sypmy im tyle pożywienia, ile są w stanie zjeść. Jeśli wysypiemy na raz górę jedzenia, to za krótką chwilę zacznie ono pleśnieć. Łabędź dostanie wtedy zatrucia pokarmowego. I nawet jeśli nakarmimy je dobrym pokarmem, ale w zły sposób, to i tak, zamiast pomóc, zrobimy im krzywdę - dodaje.

Ptaki wodne - czym je karmić?

Lekarka przestrzega przed karmieniem ptaków zepsutymi czy spleśniałymi produktami. Karmiąc ptaki, nie powinniśmy wrzucać pokarmu do wody. Wiele osób robi to bezmyślnie, nie wiedząc, że pływające w wodzie jedzenie również może się szybko zepsuć.

Bardzo dużo osób w Trójmieście dokarmia ptaki. Nie każdy jednak robi to dobrze i widać to doskonale właśnie zimą, kiedy nie mają one dostępu do swojego naturalnego pożywienia. Latem, kiedy nie ma tak dużego nagromadzenia tych zwierząt w Zatoce Gdańskiej, nie cierpią one tak bardzo z powodu zatruć pokarmowych.

- Wiadomo, że ptaki niechętnie będą jadły warzywa. Chleb jest dla nich jak fast food czy słodycze. Jest smaczny, ale niepełnowartościowy. Z własnych obserwacji wywnioskowałam też, że chętnie jedzą płatki owsiane. Nie są tak twarde, jak np. kasza, więc łatwiej jest im je jeść - opowiada nam Maja Stawiska.

Wiele osób, chcąc pomóc ptakom przetrwać zimę, zastanawia się, jakie warzywa im podawać, aby nie zaszkodzić? "Polecamy płatki owsiane, a z warzyw - starkowaną pietruszkę, jabłko, poszatkowaną kapustę pekińską" - odpowiadają pracownicy Pomorskiego Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja" pod jednym z postów na swoim profilu na Facebooku.

Ptaki wodne - zwierzęta przymarzają w czasie zimy

Trudnym i niejednoznacznym tematem jest natomiast przymarzanie ptaków. Powinniśmy pamiętać o tym, że nie należy ich płoszyć, a szczególnie w okresie zimowym, kiedy odpoczywają i oszczędzają energię. Każdy niepotrzebny ruch jest dla nich stratą energetyczną, która w najgorszym wypadku może prowadzić do śmierci.

- Wszyscy dokarmiacze ptaków, którzy zwykli to robić, powinni czuć się zobowiązani właśnie teraz, gdy ptaki są wyraźnie osłabione. Kiedy nie ma pokrywy śnieżnej, a woda nie jest skuta lodem, są w stanie same zdobywać pożywienie. - tłumaczy nam Maja Stawiska.

Na profilu Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja" pojawił się nawet post, w którym zawarto instrukcję postępowania z ptakami wodnymi w okresie zimowym. Warto wiedzieć m.in. jak odróżnić zwierzę, które potrzebuje pomocy, od takiego, które po prostu odpoczywa.

"Ptaka, który w różnych porach dnia nie zmienia miejsca ani pozycji, ma wyciągnięta szyję, położoną płasko na lodzie, skrzydła odstające znacząco od ciała lub wyciągnięte w tył nogi, należy zgłosić do odpowiednich służb działających w okolicy" - czytamy w opublikowanym poście.

