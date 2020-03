Sztorm Dennis sieje spustoszenie. Irlandzki wodospad płynie do tyłu

Do sieci trafiło wideo, na którym widać, jak woda w wodospadzie The Devil's Chimney w Irlandii płynie w drugą stronę. Pokazuje to, jak olbrzymia jest siła żywiołu - sztormu, który aktualnie uderza w Wielką Brytanię i Irlandię, gdzie czyni najwięcej szkód.

Siłę wodospadu widać na udostępnionym wideo (Youtube.com/ Radjab80)

Wideo zostało nakręcone w Sligo w Irlandii i przedstawia zatrważające ujęcia wodospadu The Devil's Chimney, którego woda jest zrzucana przez wiatr z powrotem na ścianę klifu. Daje to efekt wody płynącej do tyłu.

Rzeki w całej Wielkiej Brytanii dosłownie pękają w szwach, a władze wydają mnóstwo ostrzeżeń powodziowych. W samej Południowej Walii w ciągu 48 godzin przyniósł opady o miesięcznej wartości. Władze walczą z żywiołem i starają się zapewnić mieszkańcom bezpieczeństwo.

Sztorm spowodował liczne zakłócenia w transporcie. Z powodu silnych wiatrów odwołano setki lotów, a powódź uniemożliwiała podróże koleją. W miniony weekend z powodu żywiołu ucierpiały dziesiątki tysięcy pasażerów.