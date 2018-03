Sztuczna plaża w Jarosławcu. Wyjątkowa na skalę Europy

W położonym nad Bałtykiem Jarosławcu, w ramach prac refulacyjnych, powstała sztuczna plaża. Docelowo będzie mieć ponad 5 hektarów i znajdą się na niej atrakcje dla turystów.

Refulacja , czyli prace mające na celu poszerzanie oraz ochronę plaży, sprawiła, że turyści przybywający do Jarosławca będą mieć podczas wakacji znacznie więcej miejsca do odpoczywania.

Nowa część plaży ma aktualnie 3 ha, a do lata powiększy się o kolejne 2,5 ha. Prace są wykonywane na zlecenie Urzędu Morskiego w Słupsku.

– To niecodzienne, bo zazwyczaj piasek z refulacji po jakimś czasie wraca do morza – mówił w rozmowie z Dziennikiem Bałtyckim Janusz Bojkowski, wójt gminy Postomino. – Cieszymy się z tego, że u nas jest inaczej, a nasza radość jest tym większa, że plaża będzie bardziej okazalsza, bo do wakacji ma przybyć jeszcze jej 2,5 ha powierzchni – skomentował.