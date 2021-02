Na Wyspy Kanaryjskie dotarła kalima. Krajobraz jak na Marsie

Na Wyspy Kanaryjskie dotarła burza piaskowa. Zjawisko to najsilniej dotknęło należącą do nich Lanzarote. Saharyjski pył mocno ograniczył widoczność i "zabarwił" niebo, przez co krajobraz wyspy przywodzi na myśl obrazki z innej planety.

Kalima na Wyspach Kanaryjskich - zdjęcie ilustracyjne Źródło: 123RF