Hiszpańskie wyspy mają problem. "Boję się wchodzić do wody"

W połowie lipca do podobnych incydentów doszło na drugiej co do wielkości wyspie archipelagu, Minorce. Jeden z plażowiczów odniósł większe rany na dolnych kończynach. "To było tylko kilka metrów od brzegu, byłem zaskoczony natarczywością tych ryb. Odgryzły mi kawałek mięśnia na nodze" - powiedział lokalnemu dziennikowi "Menorca" turysta z Barcelony spędzający wakacje na popularnej plaży Cala Blanca na zachodzie wyspy. "Zostałem podgryziony cztery lub pięć razy, w tym dwa razy do krwi. Od tego czasu boję się wchodzić do wody" - czytamy.