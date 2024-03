Szykuje się nowy hit zimy. Rajski kierunek z bezpośrednim lotem z Polski

- Turystyka w Polsce wróciła do stanu sprzed pandemii. Widać to po zainteresowaniu klientów biur podróży wyjazdami, które utrzymuje się przez cały rok, ale też po reakcji touroperatorów na ten popyt. Podobnie jak to było przed 2020 rokiem, organizatorzy praktycznie co sezon wprowadzają do oferty kolejne nowości do dalekich krajów - mówi Marzena German z Wakacje.pl.