Ta atrakcja będzie hitem. "Jesteśmy na finiszu naszych prac"

Co oferuje Brama w Gorce?

Na terenie nowoczesnego kompleksu turyści będą mogli podziwiać krajobrazy Gorców z trzech poziomów. - Pierwszy poziom to 40-metrowy podziemny tunel, drugi - to ścieżka na poziomie gruntu, a trzeci to ścieżka na poziomie koron drzew - tłumaczy w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Marcin Kolasa, prezes spółki budującej nową atrakcję. Warto dodać, że podniebny deptak jest najdłuższą tego typu ścieżką w Polsce, mierzącą ponad 1,3 km długości. Ponadto turyści mogą wejść na dwie wieże widokowe na wysokościach 17 i 35 metrów.