Ta wyspa może naprawdę zaskoczyć. Mauritius to nie tylko białe piaski i błękitna woda

„Myślałam, że jest to miejsce wypoczynkowe porównywalne do Malediwów. Ale nie jest.” Kolorowe piaski, Święte jezioro, ogród botaniczny i oczywiście biały piasek, błękitna woda i hotele o wysokim standardzie. O czym mowa?

Wyprawa do Afryki to marzenie wielu podróżników - nie tylko tych, którzy lubią ekstremalne przygody, ale i ludzi tęskniących za słońcem oraz egzotyką. Daleko na południu, na ciepłych wodach oceanu, leży niewielka, rajska wyspa Mauritius. I choć nie należy do bardzo popularnych kierunków wakacyjnych, warto wziąć ją pod uwagę podczas planowania wakacji. Wczasy w tym miejscu zapewnią wam cudowne wspomnienia na długie lata!'

Około 900 km na wschód od Madagaskaru, na Oceanie Indyjskim, znajduje się państwo wyspiarskie Mauritius, w którego skład wchodzą Mauritius, Rodrigues, archipelag Cargados Carajos i wyspy Agalega. Jednak to główna wyspa Mauritius jest miejscem, które przyciąga gości z całego świata.

O wrażenia z pobytu zapytaliśmy Agatę Ziemińską - jedną z reprezentantek naszego partnerskiego portalu Wakacje.pl. Wiedzieliście, że nawet taka mała afrykańska wysepka potrafi zaskoczyć?

-Lecąc na Mauritius nic na temat tej wyspy nie wiedziałam, oprócz tego, że jest małą wysepką położoną na oceanie Indyjskim. Myślałam, że jest to miejsce wypoczynkowe porównywalne np. do Malediwów – biały piasek, piękna błękitna woda i kompleks hoteli o wysokim standardzie. Ale nie. Pobyt na tej wyspie był dla mnie ogromnym zaskoczeniem, z tego względu, że na miejscu czekało na nas mnóstwo przepięknych miejsc – mówi Agata Ziemińska z Wakacje.pl

-Jednym z nich jest Park Narodowy Chamarel, a w nim jeden z najciekawszych cudów natury na świecie – Rezerwat Siedmiu Kolorów Ziemi, do którego prowadzi kręta droga z przepięknymi widokami. Niezwykłość tego miejsca zawdzięczamy wulkanicznej ziemi, która dzięki zmiennej koncentracji metali i różnych warstw erozji, mieni się w słońcu różnymi barwami. Kolory prezentują się różnie, w zależności od pory dnia, wilgotności powietrza, a nawet kąta patrzenia!

-W Parku Narodowym Chamarel mieliśmy także okazję zobaczyć, a nawet nakarmić żółwie olbrzymie. Są to rzepiękne zwierzęta, bardzo leniwe, ale jakże urocze. Fajna atrakcja dla najmłodszych. Tutaj także chciałabym obalić mit Mauritiusa, jako miejsca przeznaczonego stricte do celów wypoczynkowych. Po mimo małej przestrzeni, bo zaledwie 2040 mkw. jest tam naprawdę dużo atrakcji. Mogliby się tymi atrakcjami podzielić z kilkoma innymi wyspami.

Południowe i zachodnie wybrzeża Mauritiusa to przede wszystkim białe, piaszczyste, szerokie plaże i krystalicznie czysta woda. Wschodnie rejony są miejscem występowania rafy koralowej, którą można podziwiać, nurkując. Północ wyspy to raj dla miłośników sportów wodnych, którzy lubują się w wind- czy kitesurfing. Centrum kraju zajmują wysokie na 800 m góry i lasy deszczowe, będące domem dla wielu egzotycznych i nieznanych nam gatunków zwierząt i roślin.

- Mieliśmy także okazję zobacyzć Ogród Botaniczny Sir Seewoosagura Ramgoolama, zwany także Ogrodem Pamplemousses, który swoim bogactwem i urodą może się równać z Kew Gardens w Londynie. Znajdziemy tu m.in. gigantyczne lilie wodne, ponad 80 gatunków palm czy wyjątkowo cenne hebanowce. Koronowane głowy i politycy także mieli swój wkład w wygląd tego niezwykłego ogrodu - swoje drzewa posadzili tu m.in. księżniczka Małgorzata, Indira Gandhi czy François Mitterrand. Zwiedzanie ogrodów z przewodnikiem to koszt 250 rupii (ok. 25 zł) dla dorosłych i 100 rupii (ok. 10 zł) dla dzieci. Może to być niezły smaczek dla osób, które interesują się botaniką.

Trzeba też zobaczyć niezwykle widowiskowy wodospad w Parku Narodowym Black River Gorges. Jest to namiastka prawdziwej dżungli i iście egzotycznego klimatu. Nie zapomnijcie odwiedzić jeziora Grand Bassin, którego woda uważana jest za świętą. Na brzegu jeziora znajduje się mnóstwo hinduistycznych świątyń, a w dniu święta Maha Shivaratree przybywa do niego kilkaset tysięcy pielgrzymów. Poza tym mieszkańcy wyspy z niewiarygodną łatwością wpuszczają turystów do swoich świątyń i pozwalają podglądać religijne obrzędy.

-Warto sobie te atrakcje rozłożyć w czasie - sugeruje Agata- Jeśli planujecie 7 dniowy wypoczynek, to dwa, czy trzy dni mogą z pewnością otrzymać miano wycieczkowych. Ale nie myślcie sobie, że pozostałe 3 dni spędzicie leżąc bykiem pod parasolem. Każdy hotel położony jest blisko linii brzegowej, a ich największą atrakcją są sporty wodne. Kitesurfing to jeden z najpopularniejszych sportów, którego koniecznie trzeba spróbować.

Monika Sikorska: Co natomiast dzieje się w głębi wyspy? Jest tam centrum lokalnego życia?

Agata Ziemińska: W głębi wyspy byliśmy tylko przejazdem, ponieważ nasz pobyt związany był z testowaniem standardów hotelowych, które w większości osadzone są wzdłuż linii brzegowej. Hotele Mauritiusa nastawione są zarówno na pary, pragnące spędzić miło czas w romantycznym klimacie egzotycznych plaż, jak i na osoby młode, oczekujące aktywnego wypoczynku.

A rodziny z dziećmi?

Także, ale nie są to już takie hotele jak np. w Egipcie czy Turcji, nastawione bezpośrednio na klientów, którzy cały swój czas pragną spędzić z drinkiem w dłoni na leżaku przy basenie, a dzieciaki na całe godziny giną w parkach wodnych, odmaczając się za wszystkie czasy. Na Mauritiusie można spędzić czas nieco aktywniej.

Jak Mauritius wygląda cenowo? Jaka waluta tam obowiązuje?

Jeśli chodzi o walutę, to są to rupie mauritiańskie. Jedzenie, nie jest specjalnie drogie. Wiadomo, jeśli posiłki jemy hotelowych restauracjach, to nie będziemy rozglądać się za dodatkowym pożywieniem po lokalnych marketach. Natomiast pamiątki tak. No nie oszukujmy się, ale sprzedaż pamiątek, to jedno z nielicznych źródeł dochodu lokalnej ludności. Myślę, że turysta liczy się z tym, że będzie traktowany jako turysta i ma świadomość wysokości cen. Nie ma też za bardzo możliwości handlu. Sprzedawcy nie są zbytnio ustępliwi jeśli chodzi o cenę towaru. Nie zauważyłam tam jakiejś specjalnej presji na sprzedaż, co doskonale widać w krajach arabskich, gdzie miejscowi handlarze nie odstępują turysty o krok, rzucając za nim hasła typu „taniej niż w biedronce”. Poza tym pamiątki w dużej mierze stanowią rzeczy pozyskane z recyklingu. Ja to szanuję i szanuję także cenę tych wyrobów, tym bardziej, że większość tych rzeczy to właśnie pozostałości po wizytach poprzednich turystów. Są to przykładowo małe figurki zrobione z siatek plastikowych i kapsli, ręcznie robione bransoletki i inne podobne drobiazgi.

I jeszcze moja ulubiona kwestia: jedzenie. Co warto?

Rum! Zacznę od napojów, ale przede wszystkim rum, produkowany z trzciny cukrowej. Jeśli chodzi o jedzenie, to nie zabrzmi to oryginalnie, ale owoce morza. Jest to strefa kurortów wodnych i prawdziwym grzechem byłoby ich nie spróbować. Trzeba też posmakować ryby Merlin. Można nawet wziąć udział w wyprawie na jej połów. Ponadto pecjałem Mauritiusa jest cukier trzcinowy. W hotelach robione są prezentacje uprawy trzciny cukrowej i produkcji cukru.

Znajdziemy na terenie wyspy chociaż jedno muzeum?

Oczywiście, chociażby muzeum Blue Penny. Jest to muzeum znaczków, stanowiących wyjątkowe okazy filatelistyczne. Niektóre z nich są najrzadsze i najcenniejsze na świecie. Poza tym jest tam wiele muzeów, np. Muzeum Fotografii, czy Muzeum Szkła.

Jacy są tam ludzie?

Wychodząc poza kurort nie musimy się obawiać, że ktoś nas skrzywdzi. Ludzie są bardzo przyjaźni i otwarci, chętnie dzielą się swoją kulturą i chętnie o niej opowiadają. W jednym z hoteli dostaliśmy nawet zaproszenie do wspólnego gotowania i przyrządzania ich regionalnych potraw. Gotowaliśmy razem kurczaka curry i wyszło naprawdę pyszne!

A życie nocne Mauritiusa?

Tutaj sprawa wygląda troszkę gorzej, bo jak mówiłam hotele usytuowane są wzdłuż linii brzegu i niestety nie ma tam żadnego centrum. Nie jest to Ibiza. Miejsce nie jest nastawione na nocne imprezowanie. Restauracje hotelowe są wieczorną porą zamykane. Nie ma tam co prawda rozbudowanej linii komunikacyjnej, jeżdżą autobusy jeżdżą, ale rzadko. Z pewnością nie wygląda to tak, jak byśmy sobie tego życzyli, ale zawsze możemy wypożyczyć auto. Za to w hotelach są wieczorne animacje i dyskoteki, także nie jest też tak, że o 22 grzecznie idziemy spać.

Jest coś co wydało ci się wyjątkowo ciekawe?

Na pewno to, że trzeba tam uważać na cyklony. Zdarzają się najczęściej w okresie między styczniem a marcem Czasem przez cyklon bywają odwołane loty, no ale wiadomo, jeśli powód jest niezależny, to podróżujący nie zostają obciążeni kosztami. Pokrywa je biuro podróży.

Ciekawostką jest także to, że wjednym z hoteli jest takie wielkie drzewo, na którym zawiesza się karteczkę ze swoim marzeniem i podobno raz w miesiącu jedno z tych marzeń zostaje spełnione. Wiadomo, że z tymi marzeniami to bez przesadności, ale jakieś tam drobne życzenie zostaje przez hotel zrealizowane.

