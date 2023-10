Taichi – chińska filozofia harmonii i sportu, którą pokochał świat

Taichi to nie tylko forma ćwiczeń fizycznych, ale także droga do harmonii i równowagi zarówno ciała, jak i umysłu. Jest to także skarbnica chińskiej kultury i filozofii, którą dziś można poznać i praktykować na całym świecie. Dzięki wpisowi taichi na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO oraz zaangażowaniu mistrzów, takich jak Chen Bing, a także nowoczesnym technologiom, taichi staje się coraz bardziej dostępne i popularne, przynosząc korzyści zdrowotne i duchowe setkom milionów ludzi. To doskonały przykład, jak tradycja może ewoluować, przyciągać nowych entuzjastów i inspirować do tworzenia nowych form upowszechniania jej wartości.