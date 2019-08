Indie. Inny świat, którego nie trzeba się bać

Trudno wyobrazić sobie ciekawszy kierunek na podróż życia niż Indie. Kraj, nazywany za czasów angielskiej hegemonii "perłą w koronie brytyjskiej", kryje w sobie niezliczone tajemnice, niespodzianki i ciekawostki.

Indie są wielobarwne i wielopłaszczyznowe, a przez to egzotyczne i ekscytujące dla gości z innych kręgów kulturowych (Shutterstock.com)

Wielu z nas boi się do niego wyruszyć ze względu na niepokojące stereotypy, jednak ci, którzy mają już taką przygodę za sobą, zgodnie twierdzą, że było warto, a własne lęki lepiej odłożyć na bok. Bo drugiego takiego miejsca na Ziemi po prostu nie ma.

Ciężko oczywiście mówić o jednolitej charakterystyce Indii, państwa z 1,3 mld mieszkańców (ok. 1/6 populacji całego świata) i powierzchni 3,3 mln km kw. (więcej niż dziesięciokrotność obszaru Polski).

Wielopłaszczyznowe i wielobarwne

Najlepiej obrazuje to stara hinduska przypowieść o pięciu ślepcach, którzy chcieli poznać prawdę o słoniu:

Pierwszy z nich podszedł do zwierzęcia, dotknął jego masywnego boku i zakrzyknął: "Słoń jest niczym błotnisty mur!". Drugi chwycił trąbę i orzekł: "Przeciwnie, słoń jest podobny do węża!". Trzeci ślepiec, dotknąwszy kłów, powiedział: "Ależ nie, słoń jest ostry jak miecz!". Czwarty ślepiec zbliżył się do słonia, chwycił go za ogon i powiedział: "Mylicie się, jest jak gruba lina!". Wreszcie piąty, dotykając jego nogi, uznał: "Słoń przypomina marmurową kolumnę". Choć każdy ze ślepców odkrył część prawdy, żaden nie poznał całej.

Takie właśnie są Indie – wielobarwne i wielopłaszczyznowe, a przez to egzotyczne i ekscytujące dla gości z innych kręgów kulturowych.

A jakie są wspólne mianowniki dla tutejszych miast? Ruchliwe ulice pełne ludzi, straganów z lokalnym jedzeniem, różnego rodzaju pojazdów kołowych oraz… krów, które traktowane są przez Hindusów ze szczególną troską. Wcale nie ze względu na aurę sacrum (to właśnie stąd wzięło się powiedzenie "święta krowa"), lecz ze względów czysto praktycznych – krowy od wieków dostarczają mieszkańcom tych rejonów świata wartościowego pożywienia w postaci mleka i jego przetworów, np. sera paneer, ważnego elementu hinduskiej kuchni.

– Przed wyjazdem do Indii docierało do mnie wiele mitów, formułowanych przez moich znajomych: brud, hałas, chaos i wszechobecna nędza – opowiada Ewelina Stala, specjalista ds. produktu turystycznego Wakacje.pl. – Nasłuchałam się tego tyle, że po dotarciu na miejsce niewiele mnie nie zaszokowało. Owszem, rzeczywistość różni się mocno od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Europie, ale wszystko jest kwestią odpowiedniego przygotowania do wyjazdu i nabycia podstawowej wiedzy. Jeśli o to zadbamy, podróż będzie wspaniałą przygodą i niebywałym doświadczeniem, które pozostanie nam w pamięci do końca życia.

Większość wycieczek objazdowych po Indiach oferowanych przez biura podróży koncentruje się na tzw. złotym trójkącie Delhi – Agra – Jaipur. Obowiązkowym punktem programu i emblematycznym dla Indii punktem jest Taj Mahal w Agrze, gigantyczne marmurowe mauzoleum postawione w XVII w. przez cesarza Indii dla zmarłej żony.

– Jest to budowla, której rozmiary wydają się wręcz nierzeczywiste – przyznaje Ewelina Stala. – Kiedyś Brytyjczycy wpadli na pomysł, by przewieźć cały Taj Mahal do siebie, jednak nic z tych planów nie wyszło i całe szczęście.

Przetransportowany do Europy zostałby wyjęty ze swojego historycznego kontekstu.

Jak się przygotować, na co zwracać uwagę

Wybierając się do Indii, nie należy lekceważyć ostrzeżeń o możliwych infekcjach i chorobach, dlatego warto wykonać wszystkie zalecane szczepienia, a także stosować się do wskazówek organizatora wycieczki. W ten sposób unikniemy niepotrzebnych perturbacji zdrowotnych, które mogłyby zepsuć wrażenia z wyjazdu.

– Ze względu na odmienną florę bakteryjną należy pamiętać o zachowaniu higieny i niepiciu wody innej niż butelkowana – dodaje Ewelina. – Z dużą dozą ostrożności trzeba podchodzić do ulicznego jedzenia, choć jego aromaty są zniewalające i trudno oprzeć się pokusie.

Dla przybyszów z innych stron świata szokujące mogą być warunki, w jakich żyją w Indiach najbiedniejsze warstwy społeczne (liczone w setkach milionów). Jak podkreśla jednak Ewelina Stala, jest to jedna z nieodłącznych cech Indii.

– Społeczeństwo jest tu podzielone na kasty i jest to podział bezwzględny – mówi. – Przedstawiciele najbiedniejszych kast o dziwo nie buntują się masowo i nie zazdroszczą innym, nie żebrzą. Nie ma też problemów z jakąś wielką plagą kradzieży. Panuje tu raczej powszechne przekonanie o tym, że wszystko, co spotyka nas w obecnym życiu, jest nam z góry przeznaczone i nie należy z tym walczyć. Z drugiej strony to, jak żyjemy, ma wpływ na naszą karmę i na to, w jakim miejscu i w jakim ciele znajdziemy się po reinkarnacji. Dla nas Europejczyków brzmi to dość abstrakcyjnie, jednak tu wiara ma realny wpływ na strukturę i stosunki społeczne.

Wyjątkowość Indii budzi ciekawość coraz większej liczby polskich turystów. Jak potwierdzają analitycy portalu Wakacje.pl, od kilku lat widać systematyczny wzrost zainteresowania wyjazdami do tego kraju. Mało kto wie, że oprócz destynacji obieranych ze względu na unikalne zabytki i możliwości zwiedzania (wspomniany Złoty Trójkąt, a także Bombaj czy Zachodni Bengal z Kalkutą), Indie posiadają także kurorty typowo wypoczynkowe (Kerala, Goa) z rajskimi plażami i komfortowymi hotelami, wysoko ocenianymi przez turystów z całego świata. Z nich również można wyruszyć na odkrywanie tutejszych tajemnic.

Obojętnie, którą część wielkiego hinduskiego słonia dotkniemy, z pewnością będzie to niezapomniane przeżycie.