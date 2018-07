Tajemne pomieszczenia w samolotach. Pasażerowie nie mają do nich wstępu

Zastanawialiście się kiedyś, gdzie w trakcie długich lotów odpoczywa personel pokładowy? Zobaczcie sekretne sypialnie, w których relaksują się piloci, stewardzi oraz stewardesy. Prawdopodobnie nigdy nie zauważyliście tych pomieszczeń – o to chodziło ich projektantom.



Personel pokładowy nie ma lekkiego życia. Stewardzi i stewardesy są na każde życzenie pasażerów, a jak wszyscy dobrze wiedzą, ci ostatni mogą być naprawdę wymagający. Na szczęście w trakcie długodystansowych lotów obsługa samolotu ma do dyspozycji sekretne pomieszczenia, do których może uciec, by uciąć sobie drzemkę. Nigdy ich nie zauważyłeś? Nic dziwnego, są naprawdę dobrze pomyślane.