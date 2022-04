Tajemnice Gór Świętokrzyskich. Zagadkowe katakumby na Łysej Górze

Łysa Góra - nazywana również Świętym Krzyżem - to drugi co do wielkości szczyt Gór Świętokrzyskich. Był to ośrodek kultu starożytnych religii słowiańskich, co mogło przyczynić się do założenia w tym miejscu średniowiecznego opactwa benedyktyńskiego. Co ciekawe, nawet po chrystianizacji miejsce to nadal było ważnym sanktuarium, wielokrotnie odwiedzanym przez królów Polski. Możliwe, że za tą popularnością kryło się coś więcej, o czym współczesna historia milczy.