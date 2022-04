Tajemnicze ślady w Zakopanem. "To się musiało tak skończyć"

- Znaleźliśmy dziwnie ugryzione gałęzie. Według mnie, wyraźnie są to ślady siekaczów bobra. Ktoś tu wreszcie dotarł. Liczyliśmy się z tym - przyznaje przyrodnik. - W zeszłym roku tego typu gałązki pojawiły się nawet w Morskim Oku. 3 lata temu widziałem je nawet w Zielonym Stawie Kieżmarskim po słowackiej stronie. Także w końcu to się musiało tak skończyć. Dotarły również do nas (do ogrodu Centrum Edukacji Przyrodniczej - przyp. red) - dodaje Kot.