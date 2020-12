Tajemnicze zjawisko na Podhalu. Niebo przecięły słupy światła

Świetliste słupy światła - rzadkie zjawisko w Polsce

"Nie - to nie Rosja ani Kanada... To #BiałkaTatrzańska na Podhalu i dzisiejsze, jedne z najbardziej widowiskowych słupów (filarów) świetlnych na terenie Polski w ostatnich latach!" - czytamy na profilu Grzegorz Zawiślak - Polish Storm Chaser na Facebooku.

"Pierwszy raz widzę takie cudo... Niesamowite"; "Na początku myślałam, że to Syberia" - zachwycają się internauci w komentarzach pod zdjęciami. Nie brakuje jednak krytycznych głosów, które sugerują, że świetlne słupy są związane z obecnością smogu. - "W końcu smog się do czegoś przydał" - komentują czytelnicy.

Świetliste słupy - czym jest zjawisko?

To nietypowe zjawisko najlepiej obserwować tuż po zachodzie słońca lub chwilę przed jego wschodem. Warunkiem do jego powstania jest jednak wysoka wilgotność powietrza oraz co najmniej -20 st. C. W tak niskiej temperaturze kryształki lodu zawieszone są blisko ziemi i tworzą efektowne słupy świetlne.