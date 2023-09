Tajemniczy trójkąt na Alasce. Zniknęło w nim blisko 20 tys. osób

Choć nie wiadomo, kto lub co stoi za serią tajemniczych zaginięć w rejonie Alaski, to jedno jest pewne: liczby są zdumiewające. Od 1970 r. w trójkącie Alaski zaginęło blisko 20 tys. osób. Jak podaje portal IFLScience, na Alasce każdego roku znika bez śladu średnio 2250 osób - jest to dwa razy więcej niż średnia dla całych Stanów Zjednoczonych.