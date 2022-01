Tajlandia wprowadzi podatek turystyczny. Będzie obowiązkowy

Opłata turystyczna zostanie umieszczona na liście wymagań dla zagranicznych turystów, którzy ubiegają się o wjazd do Tajlandii. Póki co, tacy przyjezdni muszą okazać wynik testu na koronawirusa, miejsce zakwaterowania oraz ubezpieczenie obejmujące leczenie COVID-19, które pokryje kwotę co najmniej 50 tys. dolarów.